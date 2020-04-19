Американские учёные определили большую выносливость женщин в сравнении с мужчинами

19.04.2020, 11:53, Разное

В результате проведённого исследования американским учёным из Columbia University (Нью-Йорк) удалось определить, представители какого пола более выносливы. Оказалось, что женщины в этом отношении значительно опережают мужчин.

К участию в эксперименте учёные привлекли добровольцев мужского и женского пола, заданием которых было сделать две сотни сгибаний ноги. В районе коленного сустава крепились специальные датчики, фиксировавшие необходимые для сравнения показатели. По окончании исследования авторы проекта провели анализ собранных данных и тогда выяснилось, что женщины в сравнении с мужчинами имеют большую выносливость, легче справляясь с физической нагрузкой.

Специалисты констатировали, что мужчины, выполняя поставленную задачу, изначально набирали повышенный темп, а потому раньше начинали чувствовать усталость. В отличие от них женщины выполняли сгибание ноги размеренно, в итоге оказавшись более выносливыми.