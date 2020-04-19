В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 31 человека

19.04.2020, 11:40, Новости дня

За сутки в Киеве число жителей, у которых лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, увеличилось на 31 человека. Один человек умер. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, девочка 10 лет, а также 11 мужчин от 26 до 77 лет и мальчик 13 лет. Среди них четыре медика.

Всего в Киеве у 801 человека подтвердили диагноз COVID-19.

“В больницы столицы госпитализировали пятерых пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Оставайтесь дома на пасхальные праздники. Берегите себя и своих близких. Мы все преодолеем”, – добавил столичный мэр.

Друзі! Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 31… Posted by Кличко – мер on Laupäev, 18. aprill 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 19 апреля общее количество зараженных в Украине достигло 5449 (+343 человека за сутки). 141 человек умер от COVID-19 (восемь из них – за последние сутки), 347 пациентов выздоровели (за последние сутки – 72).