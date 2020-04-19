В трех украинских лаврах фиксировали нарушения карантина во время пасхальных богослужений

19.04.2020, 11:40, Новости дня

В Святогорске Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской лавре в Пасхальном богослужении приняли участие множество прихожан, при этом они были без масок и других средств защиты. Трансляция богослужения обнародована на YouTube-канале “Святогорская Лавра”. На трансляции видно, что люди даже не пытаются соблюдать дистанцию и целуют руки священнику, который вел службу.

В Киево-Печерской лавре в столице также проходит служба, правоохранители следят, чтобы внутрь заходило не более 10 человек, сообщает “112 Украина”.

“Могу сказать, что часть верующих не соблюдают карантинных ограничений. Сейчас мы находимся возле храма напротив Киево-Печерской лавры, и сейчас там, в стенах храма проходит служба, люди туда заходят. Но есть здесь правоохранители, Нацгвардейцы, которые следят за тем, чтобы заходило в храм не более, чем десять человек”, – сообщил корреспондент телеканала.

В Почаевской лавре Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина – в храм во время Пасхального богослужения пустили прихожан, несмотря на установленные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.

112 канал пишет, что на службу в Почаевскую лавру пришли сотни людей.

Власти призывали граждан не посещать пасхальные церковные службы в связи с угрозой заражения коронавирусом.

Украине грозит вспышка COVID-19, даже если в церкви на Пасху придет десятая часть прихожан, говорили в Министерстве внутренних дел.

Правоохранители составили уже 19 протоколов из-за нарушений карантина в украинских церквях на Пасху.