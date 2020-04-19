 

Более тысячи украинских медиков заразились коронавирусом – Минздрав

19.04.2020, 11:40, Новости дня

Количество медицинских работников в Украине, заразившихся коронавирусом, превысило тысячу. Такие данные на брифинге 19 апреля огласил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент “ГОРДОН”.

За последние сутки число заболевших медиков выросло на 53, всего заражен 1031 медработник. 12 заболевших выписаны из больниц, рассказал министр.

Общее количество инфицированных в Украине на 19 апреля составляет 5449, таким образом, примерно каждый пятый заболевший – медик.

18 апреля Степанов сообщил, что больше всего случаев инфицирования среди медработников фиксируется в Винницкой области.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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