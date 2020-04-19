Посольство России ответило на предание огласке содержания ноты чешским МИДом

19.04.2020, 11:35, Новости дня

Посольство РФ в Чехии опровергло сообщения чешских СМИ о "переезде" российского диппредставительства по адресу своего консульского отдела — улица Коруновачни, ориентационный номер 34. Эта информация, заявили в российской дипмиссии, не соответствует действительности.

В середине марта посольство получило уведомление из мэрии Праги "о прекращении существования адреса представительского здания Посольства: площадь Под Каштаны, ориентационный номер 1". Этот адрес был официальным для российской дипмиссии, напомнило посольство на своей странице в "Фейсбуке".

Согласно полученному уведомлению за представительским зданием сохраняется адрес "улица Коруновачни, ориентационный номер 36". Именно его посольство РФ и решило в дальнейшем использовать в качестве своего официального адреса с учетом того, что название улицы Коруновачни является историческим, используется более 100 лет и вероятность ее переименования, как считают в российской дипмиссии, "значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима "площадь Бориса Немцова".

Таким образом, официальным адресом посольства РФ в Чехии, как и прежде, остается адрес представительского здания дипмиссии. В посольстве РФ также удивлены фактом столь поспешного придания огласке содержания технического уведомления, направленного дипмиссией на днях в Дипломатический протокол МИД Чехии. "Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание", — отметили в посольстве.

В феврале этого года городской совет Праги принял решение переименовать площадь перед зданием посольства РФ в Чехии в честь Бориса Немцова. По сообщению пражской мэрии, решение о переименовании площади, с 1925 года носящей название Под каштанами, принято как "акт солидарности с российской оппозицией".

Позднее, 3 апреля, власти района Прага-6 снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу, установленный в Праге в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Инициатором выступил староста района Прага-6 Ондржей Коларж. На месте монумента Коневу планируется установить памятник власовцам.

Следственный комитет РФ возбудил по факту сноса памятника Коневу уголовное дело по статье УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".