Последний шанс: “Металлург” предложил Мозякину 60 млн рублей в год

19.04.2020, 11:35, Новости дня

Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" готов заключить с нападающим команды Сергеем Мозякиным новый контракт, по которому игрок будет получать около 60 миллионов рублей в год. Это окончательное предложение "Магнитки".

Как сообщает "Вечерний Магнитогорск", 39-летний хоккеист может еще рассчитывать на персональные и командные бонусы. Напомним, что ранее зарплата Мозякина составляла 180 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне форвард "Металлурга" провел 56 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 51 (15 шайб + 26 передач) очко. В первом раунде плей-офф Мозякин в пяти играх два раза поразил ворота соперника, отдав три результативные передачи.