Возгорание природного газа заставило эвакуироваться жителей в Техасе
19.04.2020, 11:35, Новости дня
Жители нескольких улиц в городе Гранд-Прейри, расположенном в штате Техас на юге США, были вынуждены временно покинуть свои дома. Причиной эвакуации, проведенной в субботу, 18 апреля, стал пожар.
Как сообщают местные СМИ, на дороге около заправки, расположенной практически на федеральном шоссе, произошло возгорание природного газа.
На записи сделанной очевидцем, можно наблюдать языки пламени, вырывающиеся через трещины в асфальте.
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