 

Возгорание природного газа заставило эвакуироваться жителей в Техасе

19.04.2020, 11:35, Новости дня

Жители нескольких улиц в городе Гранд-Прейри, расположенном в штате Техас на юге США, были вынуждены временно покинуть свои дома. Причиной эвакуации, проведенной в субботу, 18 апреля, стал пожар.

 

Как сообщают местные СМИ, на дороге около заправки, расположенной практически на федеральном шоссе, произошло возгорание природного газа.

На записи сделанной очевидцем, можно наблюдать языки пламени, вырывающиеся через трещины в асфальте.



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