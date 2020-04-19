Мнение: Благодатный огонь – в чудо веруете?

19.04.2020, 11:33, Разное

Есть чудо в благодатном огне или перед нами фокус – на мой взгляд, совершенно неважно. Фото, кстати, прекраснейшее в этом уникальном году. Куда важнее, что человечество никогда(!) не узнает, как на самом деле устроен мир. Даже если узнает, что благодатный огонь – не чудо. Никогда! Представляете, перед нами, вроде бы, обещанная нам Вечность. А правду никто не обещал. И никакой наукой, никакой физикой, астрофизикой, химией, теологией, никакими религиозными или научными знаниями, нам, человечеству, не достичь просветления настолько, чтобы полностью расписать картину мира – и прийти в нем к полной гармонии и единению во взглядах. А еще научиться им управлять и стать богами. Ничего не выйдет.

Касательно же благодатного огня, вот так объясняют его появление православные. Благодатный огонь – феномен, говорит батюшка, который не может объяснить никто. Но многие пытаются. Многократно это явление исследовалось и религиозными деятелями и учеными, однако им не удалось решить загадку.

Все происходит в Кувуклии (часовне Гроба Господня). Внутрь входит Иерусалимский митрополит и начинает читать молитвы. Через некоторое время (от нескольких минут до часов) на каменной плите появляются огненные капли. Священнослужитель собирает их ватным шариком и подносит к пучку свечей, чтобы поджечь их. Далее эти свечи выносят наружу к верующим и позволяют им зажигать свои свечи. Именно так появляется Благодатный огонь.

Первые упоминания о благодатном огне датируются IX веком, в них упоминается паломница IV века Сильвия. Но в них нет прямых указаний на Благодатный Огонь, а говорится о зажигании от лампады и поддержании огня.

Первая критика чуда, между прочим, исходит от мусульман, но они не противодействуют ритуалу – даже напротив. До XII–XIII века человек не входил в Кувуклию, Огонь возгорался без его присутствия. Разоблачители указывали на хитроумную систему его доставки без людей. Ибн-ал-Каланиси, который умер в 1162 году, ал-Джаубари (ум. 1242), утверждали, что в вершине купола есть шкатулка, подвешенная на цепи, не видимая никому. От нее к лампадам идет нить, натертая бальзамовым маслом, такие же протянуты между лампадами. Под шкатулкой зажигается свеча, огонь которой расчитан так, что он зажигает масло, которое начинает течь к лампадам, зажигая их. На подобную схему указывал и Муджир-ал-Дина около 1496 года. Версия вполне правдоподобна. В куполе Кувуклии можно спрятать зажженную свечу, не опасаясь пожара. Рассчитать время ее горения несложно. Спрятать горящую свечу в одной из множества ниш купола не составляет труда, а чтобы обнаружить ее, придется разобрать Храм. Над Гробом подвешены на цепочках десятки лампад, маскировка еще одной цепочки трудностей не вызывает.

Епископ Порфирий Успенский свидетельствует, что в XIX веке Ибрагим Паша настаивал на своем присутствии во вемя схождения Благодатного Огня в Кувуклии вместе с Патриархом. Опасаясь разоблачения, Православная Церковь начала с ним переговоры. Приводился важный аргумент, что император Николай будет недоволен. Паша сдался. Воспоминания Порфирия были изданы в после его смерти Императорской Академией наук. Святогробское духовенство с тех пор не верит в божественное явление Святого Огня. Но признаться в его рукотворном происхождении – значит сделать переворот в сознании верующих. Благочестивая ложь должна жить.

Относительно необжигающих свойств огня. Химики хорошо знают о холодном огне, которым горят многие эфиры. Горящим эфиром обтирают тело, он перемещается в пространстве, потому что тяжелее воздуха. Все остальное – дело техники. Эфир скоро сгорает, и огонь теряет свои чудесные свойства, начинает обжигать. 5-10 минут огонь не жалит. А существование якобы чуда до сих пор объясняется высокими доходами, которые получают израильтяне и мусульмане.

Каких только теорий мне не довелось читать о благодатном огне. Самую свежую представили в документальном фильме во время ремонта Кувуклии. Кто-то там прячется в специальном нише, и зажигает огонь. Но опять неубедительно. Чудеса бывают?! Я видел их. Но они очень простые. Человек внезапно меняется и получает то, что желал больше всего на свете (например, кучу денег) – но только, если сам творит добро, несет любовь и получает он это тоже ради добра и любви к другим. А потом мгновенно теряет, если не желает делиться тем, что получил легко и совсем без усилий. Вот такое чудо я видел, да. И совершенно неважно, как загорается благодатный огонь. Мир устроен по определенным законам любви и странных закономерностей, которые нам не дано постичь. Но нужно стремиться существовать в гармонии с ним. Или просто уйдешь в небытие раньше времени, сам себя сожрешь.

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