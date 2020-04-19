Исследователь об увиденном жителями Волгограда НЛО: «Наша цивилизация подошла к финальному этапу»

19.04.2020, 11:30, Разное

Жители Дзержинского района Волгограда на протяжении трёх ночей видели в небе яркий объект округлой формы, притом что других звёзд не было. Очевидцы сфотографировали и сняли на камеры заинтересовавшее их явление, задумавшись: не инопланетный ли корабль им удалось запечатлеть, ведь НЛО периодически двигался. Прокомментировали ситуацию местные учёные.

Так, по словам исследователя ОНИОО «Космопоиск» Сергея Лобанова, замеченный жителями региональной столицы объект – это Юпитер. Уфолог и его коллеги на протяжении многих лет занимаются паранормальными явлениями и могут констатировать: зачастую подобные вещи в реальности оказываются или космическими станциями, или планетами, но никак не «средствами передвижения инопланетян». «Лучше всего они видны, если их подсвечивает Солнце. Наблюдателю с Земли подобные объекты напоминают звёзды», – цитирует специалиста «Волгоградская правда». Исследователь добавил, что на видеозаписи может быть запечатлено испытание, имевшее место на военной базе Капустин Яр.

Однако Дмитрий Фадеев допустил, что в объектив камер горожан мог попасть НЛО, хотя вероятность этого и мала. По словам спелеолога-уфолога, когда нечто на небе на протяжении трёх дней подряд находится в одной и той же точке, а затем перемещается, это не может быть природным явлением.

Прокомментировал увиденное волгоградцами и социолог Фёдор Малышкин, разделивший точку зрения Дмитрия Фадеева. Он усмотрел в появившемся на небосклоне объекте признак заката человеческой цивилизации. «Мы подошли к финальному этапу», – полагает исследователь.