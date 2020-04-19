Почти половина новых заболевших в Москве оказались моложе 45 лет

19.04.2020, 11:30, Новости дня

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве 44% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 5% – дети, информирует оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«44% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет и еще 16% старше 65 лет, причем 5,5% из них – старше 80 лет. Также 5% среди заболевших – дети», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Все пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под меднаблюдением.

В Москве за сутки подтверждено 3 тыс. 570 новых случаев коронавируса. Всего в Москве 24 тыс. 324 случая коронавируса.

За сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса. В 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни.