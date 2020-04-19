От COVID-19 умер бас-гитарист Константин Щукин из группы Александра Буйнова

19.04.2020, 11:30, Разное

Известный певец Александр Буйнов 15 апреля разместил на своей странице в Instagram видеопубликацию, посредством которой рассказал о смерти из-за COVID-19 своего друга и бас-гитариста группы “Чао” Константина Щукина. Печальное известие вызвало сочувственные отзывы от подписчиков знаменитости.

Публикация, выложенная в микроблоге певца, стала своеобразным коллажем из отрывков видеозаписей, на которых 51-летний Константин Щукин еще жив и исполняет свои партии на бас-гитаре во время концертов группы “Чао”. Ролик Александр Буйнов сопроводил информацией о том, что о смерти друга рассказал ему другой участник коллектива, клавишник Павел. У покойного остались жена и двое детей. В течение пяти суток врачи пытались спасти находящегося под аппаратом ИВЛ музыканта, однако их усилия оказались тщетными – Константин Щукин ушел из жизни.

Буйнов признался, что смерть друга вызвала у него горькие слезы, такие же, как в детстве. К слову, ситуацию вокруг пандемии коронавируса экс-лидер ВИА “Веселые ребята” сравнил с “линией огня”, которая в настоящее время проходит через все места, в которых находятся самые обычные люди: через дворы, квартиры, магазины и аптеки. “Жизнь и смерть ходят рядом”, – печально подытожил откровения исполнитель.

Новость, опубликованная Александром Буйновым, вызвала у фолловеров печаль и сочувствие. Подписчики выразили свои соболезнования хозяину микроблога и семье умершего Константина Щукина. “Светлая память!!! Земля ему пухом!!!” – резюмировал один из подписчиков.