Мнение: Ложь, большая ложь и статистика

19.04.2020, 11:25, Разное

Любая ложь отличается от правды тем, что порождает нестыковки и противоречия, логически не объяснимые и не стыкующиеся. Поэтому их прикрывать приходится новой ложью. Либо игнорировать. И в том, и другом случае это – маркеры, ясно показывающие, что исходные данные – ложь.

В России возникла ровно эта же проблема. Уже признается, что уровень смертности от страшной болезни значительно ниже, чем в других странах: "Однако уровень смертности от коронавируса в стране сейчас невысок — 0,7–0,8%, и это на порядок ниже, чем наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса." Что, понятно, вызывает с одной стороны, некоторое недоумение и подозрение в манипуляциях, с другой – смертность 0,7-0,8 – это уже почти сезонный грипп по своей зловредности. А это новые вопросы – разве при гриппе уничтожают экономику страны и население, сажая их на лагерный карантин?

Начинаются довольно сложные о очень пространные объяснения – считать нужно не от числа заболевших, а от численности населения: "…Эксперты сходятся во мнении, что число заболевших COVID-19 надо оценивать не в сравнении с другими странами, а в пересчете на численность населения. — На 17 апреля у нас было примерно одинаковое количество выявленных случаев с Нидерландами и Канадой. Но это сравнение некорректное: там проживает всего 17 и 37 млн человек, а у нас 148 млн, — подчеркнул Иван Коновалов…"

Очень разумно, но совершенно ни о чем. Не нужно сравнивать с другими странами. Нужно открыть российские нормы СанПИН, российские методические рекомендации по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний, российские нормативные документы. И сравнивать с ними.

И вот по российским документам происходящее в стране в лучшем случае, даже в самый сложных регионах, тянет не более чем на тривиальную инфекционную вспышку. Но точно не на эпидемию.

С другой стороны, если учесть, что мы столкнулись не с эпидемией заболевания, а с эпидемией информационного террора, то нестыковки вполне объясняются. И очень просто.

В Европе, к примеру, нужно создать атмосферу ужаса – что, собственно, и является целью террора, как метода управления. Поэтому в Европе основной упор информационного терроризма делается на картины смерти. Гробы, умирающие люди, падающие с ног от усталости врачи. Поэтому для Европы показатель смертности принципиально важен, и статистика подается в такой интерпретации, где соотношение умерших и зарегистированных заболевших дает ужасную смертность в проценты. Для России ситуация иная – масштабы заболевания вообще не соответствуют свирепости мер реагирования. Они, масштабы, просто смехотворны. Поэтому в число заболевших начинают вносить "бессимптомные" случаи. Объясняя это большим охватом тестирования. Но в таком случае российские власти "нагоняют" заболеваемость, но сокращают смертность – число смертей приходится делить на резко выросшее число тех, кого занесли в заболевших. И получается смертность на уровне сезонного гриппа.

Соответственно, нужно врать дальше. Начинают рассказывать, что этот вирус какой-то сверхособенный, у него тяжелейшие последствия и тому подобное. Когда и здесь полезут нестыковки, будут врать о чем-то еще.

Ларчик всегда открывается просто, если использовать мозг по назначению. Разные задачи тех, кто манипулирует заболеванием в своих политических целях дают разные показатели происходящего. Вот и весь ответ.