 

Мнение: Отвлечение от «Зулейхи…»

19.04.2020, 11:18, Разное

Похоже, что у фильма «Зулейха открывает глаза» – хорошие продюсеры. Потому что только хорошие продюсеры могли так ловко отвлечь зрителей от обсуждения достоинств и недостатков откровенно халтурного фильма на обсуждение исторической достоверности фильма.

Меня, признаюсь, удивила травля Чулпан Хаматовой. Конечно, роль Зулейхи – не лучшая роль Чулпан, которую я люблю и уважаю. Но роль Зулейхи Чулпан сыграла хорошо. Как хорошо сыграли и другие талантливые актеры, привлеченные к созданию фильма по талантливому роману Гузели Яхиной. Но если роман – это драма, то фильм получился картонно-карикатурным.

Если бы фильм вышел в прокат в кинотеатрах, думаю, что он с треском провалился бы. Да и у телесериала, думаю, были бы микроскопические рейтинги, если бы он шел в обычное время, а не во время «вставай страна огромная, вставай на смертный бой….» с коронавирусом….

Повторюсь, у фильма «Зулейха открывает глаза», похоже, хорошие продюсеры! Как ловко они отвлекли зрителей от обсуждения достоинств и недостатков фильма. Как талантливо привлекли к фильму новых зрителей!

На фотографии: на сьемочной площадке фильма «Зулейха открывает глаза»

Источник: Ирек Муртазин



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