Мнение: Крашеные яйца в Иране: пища, которую разделяют с душами мертвых

19.04.2020, 11:15, Разное

В Иране яйца тоже красят весной, но только в преддверии Нового года. Точнее, их Нового года – 21 марта, праздника "Новруз", который привязан к дате весеннего равноденствия.

Иранские крашеные яйца. Фото из инстаграмма.



Сами иранцы пишут, что этот обычай возник у них 4 000 лет назад, и он обозначает важность новой жизни, творение и размножение. Исследователи считают, что это связано с религией зороастризмf, возникшей здесь задолго до христианства.

Крашеные яйца персы ставят на обрядовый новогодний стол под названием хафт-син. По традиции, на нем должно быть семь видов еды, начинающихся по-персидски с буквы "с" (чеснок, яблоки, ростки, побеги лоха, уксус, хлебный пудинг, специю сумах).

К ним добавляются цветы, орехи — и вот, еще и крашеные яйца.



NB: я все это перевожу-собираю на основе разных источников, кто в теме — уточняйте, поправлю.

Для зороастрийцев эти 7 видов пищи символизируют 7 бессмертных святых. Зороастрийцы верят, что в этот период, который называется фарвардеган (10 священных дней), духи этих святых слетают с небес на землю, чтобы разделить трапезу Новруза со смертными.

Накрытый иранский праздничный стол со всеми положенными по традиции ритуальными продуктами. Яйца тут — золотые.



Распространен обычай накануне Новруза приносить этот хафт-син на могилы к родственникам, чтобы усопшие также могли принять участие в празднике.

Причем в Иране так делают не только зороастрийцы, но и исповедующие ислам (и другие религии, включая христианство).

Иранские врачи 20 марта 2020 года: "на вахте", но все равно накрыли праздничный стол.



В эти дни вообще поминают ушедших, считается, что духи умерших сходят на землю, чтобы присоединиться к живым за праздничной трапезой. Этот обрядовый стол призван "приманить" их, собрать всех членов одной семьи (и живых, и мертвых) вместе, примирить.

Вообще ритуалы Новруза в Иране древние, дохристианские и доисламские. Вот еще один, например, связанный с огнем (кажется, у курдов).



Как это связано с нашей православной традицией крашеных яиц?

Сходства много: Новруз — весеннее равнодействие, а дата Пасхи исчисляется исходя из этого же астрономического события. Оба обычая связаны с Востоком — один железно (иранский), другой — видимо, связан с восточной христианской церковью. По крайней мере, в католицизме обычая красить яиц нет.

И опять-таки, еще общая идея воскресения и общения с покойными, с предками.

Неужто совпадение?

Более того, изначальные крашеные персидские яйца — тоже просто красные.

Вот, на сайте американской Библиотеки Конгресса написано, что "персидская традиция крашения яиц связана с зороастризмом, но в настоящее время в Евразии ее практикуют персидские и тюркские народы различных вероисповеданий. Исторически сложилось так, что популярным цветом был красный, и простые красные яйца иногда появляются и сегодня на этих праздниках, хотя теперь празднование может включать яйца всех цветов. В некоторых регионах однотонные яйца уступили место разноцветным".

Про заимствование традиции там написано так: "В еврейской традиции мы находим простое белое яйцо, которое является частью седера во время празднования Песаха. Православные христиане в Месопотамии (т.е. Иране) взяли этот символ пасхального яйца и покрасили его в красный цвет как символ крови Христа. Это было началом традиции пасхального яйца".

(Я логики не очень вижу, т.е. иранские христиане, бросив зороастризм, где они на равноденствие употребляли красные яйца, ВНЕЗАПНО взяли и заимствовали белые яйца у иудеев, и креативно решили на равноденствие покрасить их в красный, чтобы отличалось? А дедовская традиция типа нипричем?) А вот этот библеист пишет, что традицию красить посеяли именно зороастрийцы. А этот историк еды пишет, что пасхальные ритуалы унаследовали многие черты весенних празднеств язычников – Элевсинских мистерий, орфических, дионисийских – и зороастрийских. Другие сомневаются… Крашеные яйца весной есть еще у езидов. В общем, нормальной научной статьи, где бы подробно рассказывалось, что восточные христиане начали (или не начали) красить яйца из-за предшествующих восточных религий — я не нашла. Если знаете, тащите.

Считается, что на этом иранском рельефе из Персеполиса, датируемым ок. 500 до н.э., изображена процессия придворных, несущих что-то круглое, предположительно раскрашенные яйца.



Если кому любопытно, то идея творения мира, а также воскресения мертвых связаны с обычным яйцом не только в зороастризме (и христианстве), но и во многих других религиях.

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Но вернемся к Ирану.

У них там еще есть праздничный пасхальный фестиваль.

Раскрашеные новрузские яйца устанавливают по городу.

Вот съемка из Тегерана за пару прошедших лет.

Кстати, кто-нибудь помнит, когда в Москве, Киеве и проч. тоже взяли вот эту манеру гигантские яйца ставить? Недавно же? Интересно, откуда у нас это взяли, кто придумал.

Раскрашивать яйца в Тегеране приглашают профессиональных художников.





Делается это не только в центре, но и по всему городу, во всех округах есть свои подобные "лужайки".











Так, православия в ленте я вам этим постом, надеюсь, разбавила, эрудицию повысила немного.

Уточнения и дополнения, научные факты — приветствуются.

Источники фото:

mehrnews.com, tasnimnews.com, must discover Iran, википедия, еще википедия, bazmineh, tehrannews