 

Смартфоны OnePlus 7 и 7 Pro получат операционную систему OxygenOS Open Beta 12

19.04.2020, 11:09, Разное

Компания OnePlus выпустит операционную систему OxygenOS Open Beta 12 для смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro. Ранее производитель продемонстрировал новый модельный ряд гаджетов OnePlus 8, но отказываться от поддержки менее современных устройств фирма не собирается.
Операционную систему OxygenOS с новыми функциями удастся получить участникам программы Open Beta. Распространяться обновление будет через канал OTA, а размер файла не превысит 316 Мб. Обновление устанавливается и скачивается вручную.

Стоит отметить, что по мере улучшения операционной системы OxygenOS для смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в ней начнут появляться новые возможности. Так, в свежем обновлении удастся найти приложение OnePlus Camera, позволяющее обнаружить загрязнение на объективе камеры. Кроме того, разработчики добавили функцию, информирующую о продолжительности пропущенных звонков. Также повысится общая безопасность устройства.



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