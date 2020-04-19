 

Володин поздравил верующих с Пасхой

19.04.2020, 11:01, Разное

Пасхальные дни побуждают к добрым делам, приносят в мир надежду, любовь и радость, отметил Володин. “Объединяют людей вокруг непреходящих духовных и нравственных ценностей”, – говорится в поздравлении спикера Госдумы.

По его словам, сегодня это особенно важно для поддержки близких и сплочения общества. Русская православная церковь делает многое для придания человеку сил и веры в добрые перемены, отметил Володин. Он пожелал россиянам здоровья, радости и крепости духовных сил.



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