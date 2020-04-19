 

Мнение: Последние штрихи реконструкции Большой Морской

19.04.2020, 10:57, Разное

Обзорное видео текущего прогресса работ по реконструкции Большой Морской и площади Ушакова в Севастополе. Работы постепенно приближаются к завершению и новый облик одной из главных улиц города уже вполне можно оценить.

Вот еще ролик местного ТВ о некоторых аспектах реконструкции Большой Морской. На 2-46 можно увидеть "шахматный клуб", куда я хожу играть в шахматы и который является центром шахматной жизни города.
После ремонта очевидно станет симпатичней чем было. Вот бы еще до ремонта самого помещения руки дошли.

В целом, выглядит неплохо и строители скорее всего управятся в сроки, которые несколько раз ставили под вопрос неожиданные исторические находки во время раскопок на центральном кольце.
Для города этот ремонт безусловно стал событием.

Но чтобы не выглядело слишком уж благостным – генподрядчика реконструкции Исторического бульвара (на который вы можете попасть прямо с площади Ушакова), где расположена Панорама Первой обороны Севастополя, отстранили от работ https://sevastopol.su/news/podryadchika-istoricheskogo-bulvara-v-sevastopole-otstranili-ot-rekonstrukcii в связи с многочисленными нарушениями гос.контракта. Работы там фактически остановились еще в 2019 году, хотя фирма получила 300 млн. рублей аванса из общего финансирования в 435 млн. рублей (по поводу этих денег теперь есть резонные вопросы). Есть вопросы и к тем, кто выбрал такого заказчика (фирма не местная, из Питера).Сейчас ищут нового подрядчика, а по поводу авансовых денег, весьма вероятно, дойдет до судебных разбирательств. В общем, пока что с качественной реконструкцией Исторического бульвара не складывается.
Стоит отметить, что это первый капитальный ремонт Исторического бульвара со времен товарища Сталина, когда его восстановили после освобождения Севастополя.

Источник: Colonel Cassad



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