 

В Китае при падении автобуса со склона погибло 6 человек

19.04.2020, 10:53, Разное

В утреннее время суток в воскресенье, 19 апреля, в провинции Цзянси (Китай) произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство по пока невыясненной причине упало со склона. В результате аварии 6 человек погибло.
По данным китайского агентства «Синьхуа», ДТП произошло около 4:00 мск. На момент аварии в автобусе находилось 19 человек. По какой-то причине транспортное средство с пассажирами опрокинулось, после чего на три десятка метров скатилось со склона. В результате 12 пассажиров были травмированы, а 6 человек – погибло.

Сообщается, что водитель автобуса в ДТП не пострадал. На данный момент он задержан представителями правоохранительных органов. Детали инцидента, ставшего причиной смерти людей, предстоит выяснить специалистам. Другие подробности аварии пока не разглашаются, информация о состоянии пострадавших также отсутствует.



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