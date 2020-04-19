 

Инсайдеры сообщили о планах Samsung выпустить бюджетные 5G-смартфоны

19.04.2020, 10:53, Разное

В связи со вспышкой коронавируса на планете, 2020 год станет одним из самых тяжелых для индустрии мобильных девайсов. Впрочем, южнокорейская компания Samsung планирует выпустить недорогие смартфоны с поддержкой сетей 5G, несмотря на негативное воздействие кризиса.
По информации инсайдеров из PhoneArena со ссылкой на отчеты экспертов, в нынешнем году бренд сделает технологию 5G более популярной. Не так давно состоялся анонс моделей Galaxy A51 5G и Galaxy A71 5G, а их стоимость составит лишь 500 и 600 долларов соответственно.

После этого, Samsung начала создавать и другие обновленные 5G-модели из линейки Galaxy A. При этом, их цена будет еще меньше, чем у вышеназванных гаджетов, так как это привлечет дополнительных покупателей, уверены в компании.



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