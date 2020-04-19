Личное: Пятая неделя — мне вас больше не жаль

19.04.2020, 10:48, Разное

Хотите поржать? Вы уже потеряли счёт времени, но я напомню — завтра начинается пятая неделя вынужденных каникул.

Пятая — что это означает?

Да хотя бы, что все сегодняшние заразившиеся коронавирусом подцепили заразу во время карантина.



Фото: Соцсети

Безответственные люди? Так они ведь заразились от точно таких же — тех, кто заболел во время объявленной изоляции. Но и они, в свою очередь, подцепили вирус от тех, кто был обязан сидеть дома.

То есть, как минимум, три «поколения», три звена цепи заражений произошли в процессе массовой изоляции.

Мне надоело повторять, что эпидемию можно было бы остановить за 2 недели, а за тот промежуток, что мы уже сидим по домам, так и вообще победить заразу, как это сделали в Китае.

Может быть, если этого не произошло, мы заслуживаем то, что происходит сейчас?

Путин плохой, визжат хомячки, не объявил он ЧС! Собянин, гад такой, пропуски не так раздаёт и не так проверяет! А потом, навизжавшись вдоволь, бараны выходят на улицу, заражаются, заражают других баранов, которые заражают следующих, и мы имеем «итальянский сценарий».

Сами себя, при этом, бараны считают агнцами на заклании. Они, видите ли, жертвы коронавируса!



Фото: Соцсети

Послушайте, никто вам правду в глаза не скажет — я скажу. То, что у нас эпидемия, виноваты мы сами.

Не Путин, не Собянин, не враг какой внешний и даже уже не миланские писи — вам же сказали посидеть дома, правда? Но вы вышли, заразились, заразили других. Значит, сами и виноваты.

Всё, с сегодняшнего дня, кроме врачей, членов их семей и, пожалуй, ещё полицейских, мне никого больше не жалко. Все остальные должны были сидеть дома и могли остаться здоровыми.

Заболели? Значит, сами виноваты, и нехрен тут ответственность на других перекладывать.