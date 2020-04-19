Глава МИД Ирана решил встретиться с Асадом в Дамаске

19.04.2020, 10:48, Новости дня

Несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 20 апреля приедет в Дамаск, где проведет встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

«В ходе этой однодневной поездки он обсудит с президентом Сирии Башаром Асадом и главой МИД Валидом Муаллемом двусторонние отношения, развитие ситуации в регионе, а также политические перемены и развитие ситуации «на земле» в борьбе с терроризмом», – передает РИА «Новости» слова представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Это первый выезд Зарифа за пределы страны почти за два месяца.

Иран с 19 февраля борется с коронавирусом. При этом в стране много заболевших было среди высокопоставленных чиновников. В частности, в начале апреля сообщалось, что коронавирусом заразился председатель парламента Ирана Али Лариджани.