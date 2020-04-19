 

Нина Добрев перестала скрывать роман с олимпийским чемпионом Шоном Уайтом

19.04.2020, 10:40, Разное

Звезда сериала “Дневники вампира” Нина Добрев проводит время на карантине с улыбкой на лице, “обеспечивает” которую не кто иной, как американский сноубордист, трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт. Сегодня 31-летняя актриса опубликовала милое видео, на котором впервые замечен 33-летний спортсмен – если точнее, его руки.

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Публикация от Nina Dobrev (@nina)18 Апр 2020 в 8:57 PDT

На видео Нина показывает, как важно в это карантинное время мыть продукты, возвращаясь из магазина. Сначала создается ощущение, что моет продукты – включая авокадо и контейнер с орехами – сама Добрев, но, присмотревшись, можно увидеть мужские руки, уж очень похожие на руки Шона. О том, что у пары действительно роман, и что время на самоизоляции они проводят вместе, подтвердил инсайдер US Weekly:

Нина и Шон встречаются, проводят время вместе и лучше узнают друг друга. Нине очень нравится Шон, они оба обладают прекрасным чувством юмора и постоянно смеются.

Нина ДобревШон УайтО том, что между Ниной и Шоном – больше, чем дружба, заговорили в марте этого года. Тогда они были замечены на велосипедной прогулке в Малибу, а источник Page Six сообщил, что актриса и спортсмен целовались прямо на улице. Тогда же инсайдер E! News рассказал, что друзья Нины немного удивлены ее выбором:

Ее близкие друзья приятно удивлены, что она заинтересовалась Шоном, ведь он не похож на тех парней, с которыми она встречалась раньше. Нина очень трепетно относится к своей личной жизни, поэтому совместных снимков с Шоном от нее ждать пока не стоит.

Нина ДобревШон УайтОтметим, что роман Шона и Нины начался через несколько месяцев после того, как актриса рассталась с режиссером и сценаристом Грантом Меллоном, с которым провстречалась около полугода. До этого Добрев встречалась с актером Гленом Пауэллом, но и с ним решила взять паузу в отношениях.



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