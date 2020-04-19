Эксперты назвали 6 скрытых способностей iPhone и iPad

19.04.2020, 10:30, Разное

Зачастую владельцы «яблочных» смартфонов и планшетов не используют ряд скрытых способностей своих гаджетов, появляющихся после выпускаемых Apple обновлений, поскольку попросту не знают о них. Однако многие из таких «фишек» могут неплохо помогать в повседневной жизни и экономить время. Ниже представлены 6 из них, самых интересных на сегодняшний день.

На шестом месте рейтинга – удобный ввод символов. Если нужно постоянно переключать буквенную клавиатуру только лишь из-за нескольких цифр, а затем обратно, следует зажать кнопку смены системы клавиш и, продолжая её удерживать, выбрать необходимый знак, после чего можно отпускать палец. В итоге клавиатура сама возвратится в буквенную раскладку.

Пятая строка – за лайфхаком быстрого выключения фонарика без необходимости снимать с телефона блокировку. Для этого нужно попросту свайпнуть по дисплею в правую сторону (будто бы для запуска камеры), однако не до конца, после чего следует возвратить палец назад. Фонарик деактивируется, и камера не откроется.

Далее в рейтинге следует возможность чтения устройством его дисплея. Для этого следует зайти в «Основные» меню «Настроек», там поочерёдно активировать «Универсальный доступ», «Речь», «Проговаривание», «Экран вслух».

На третьем месте ТОП-6 скрытых способностей iPhone и iPad – функция отсчёта времени до выключения музыки, что актуально для любителей слушать композиции перед сном. Алгоритм действий таков: «Часы» – «Таймер», указание времени и смена графы «По окончании» (Остановить).

На второй позиции – помогающие выполнять повседневные задачи «Заметки». Когда пользователь продукции Apple создаёт новую, над клавиатурой возникает строка меню, в центре которой имеется круг с галочкой. Если на него нажать, в тексте начнут появляться пункты – их и можно помечать как выполненные.

Лидерство в сегодняшнем ТОПе принадлежит, пожалуй, самому большому открытию в нынешнем году. В меню «Заметок» имеется иконка фотоаппарата, и если на неё нажать, появится пункт «Отсканировать документы». Если пользователь сделает снимок файла и установит углы, он получит высокого качества кадр, похожий на настоящий скан, информирует интернет-портал SM-News.