Задержаны напавшие на врача скорой помощи жители Кировской области
19.04.2020, 10:30, Новости дня
В Кирово-Чепецке найдены и доставлены в полицию двое напавших на врача скорой медицинской помощи, информирует УМВД по Кировской области.
«В ходе проверки нападавшие были установлены и доставлены в отдел полиции. Ими оказались двое местных жителей – 1985 и 1989 годов рождения. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела», – передает РИА «Новости» сообщение УМВД.
Накануне сообщалось, что полиция Кирово-Чепецка ищет двоих неизвестных, которые в пятницу напали на водителя и врача скорой помощи и избили их. В Сети появилось видео инцидента.
Известно, что фельдшер скорой помощи в тот вечер ходил брал мазки на коронавирус. После нападения он госпитализирован.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет