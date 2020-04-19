Задержаны напавшие на врача скорой помощи жители Кировской области

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19.04.2020, 10:30, Новости дня

В Кирово-Чепецке найдены и доставлены в полицию двое напавших на врача скорой медицинской помощи, информирует УМВД по Кировской области.

«В ходе проверки нападавшие были установлены и доставлены в отдел полиции. Ими оказались двое местных жителей – 1985 и 1989 годов рождения. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела», – передает РИА «Новости» сообщение УМВД.

Накануне сообщалось, что полиция Кирово-Чепецка ищет двоих неизвестных, которые в пятницу напали на водителя и врача скорой помощи и избили их. В Сети появилось видео инцидента.

Известно, что фельдшер скорой помощи в тот вечер ходил брал мазки на коронавирус. После нападения он госпитализирован.



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