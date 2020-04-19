 

Борющиеся с коронавирусом подмосковные врачи получат крупные надбавки к зарплате

19.04.2020, 10:30, Разное

Согласно сообщению пресс-службы руководства Московской области, подмосковные врачи, осуществляющие лечение больных с коронавирусом нового типа, получат немалые надбавки. В среднем размер месячной зарплаты медиков в период пандемии составит 170 тысяч рублей.
Сообщается, что такая сумма будет выплачиваться врачам клиник. В свою очередь, оплата труда медперсоналу средней категории будет осуществлена в размере до 100 тысяч рублей, а младшему персоналу – до 50 тысяч рублей. В пресс-службе подчеркнули, что подобное повышение зарплат относится к медицинским работникам, непосредственно участвующим в лечении больных COVID-19 в стенах больниц и клиник, а также обеспечивающим мониторинг пациентов, имеющих подозрение на наличие вируса SASR-CoV-2 и находящихся дома на самоизоляции. Существенное увеличение надбавок обеспечено объединением федеральных инвестиций с региональными.

Планируется увеличение выплат и вспомогательному персоналу. Согласно подготовленному региональным правительством проекту, водители скорой помощи смогут получать выплату в объеме 15 тысяч рублей, а работающие в стационарных отделениях – 10 тысяч.



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