Фигурант “пленок Лероса” Шумский: Ермак мне говорил: “У меня брат возле президента, вам всем жопа”

19.04.2020, 10:20, Новости дня

В ноябре 2019 года участники собеседований с Денисом Ермаком, братом тогдашнего помощника президента Андрея Ермака, начали возмущаться тем, что их не назначили на обещанные государственные должности, но Ермак-младший якобы отказался возвращать внесенные за посредническую услугу деньги. Об этом в интервью “Бабелю”, опубликованному 18 апреля, заявил внештатный сотрудник СБУ Сергей Шумский.

По его словам, Ермак-младший начал “исчезать с радаров”, а на встречи с Шумским и другим посредником Дмитрием Штанько приходил не чаще раза в неделю. Соискателям должностей он якобы просил передать, что нужно подождать до февраля 2020 года, утверждает агент СБУ.

“На встрече заявил: “Кто вы такие и почему вы на меня наехали?” Говорю: “Денис, деньги брались?” Отвечает: “Я вообще ничего не знаю. Разбирайтесь сами. У меня брат возле президента, вам всем жопа”. То ли ему страшно, то ли поверил в свою безнаказанность”, – рассказал Шумский.

После того, как пленки с записям попали в медиа, Ермак попытался переложить ответственность на Штанько, добавил Шумский.

“Мы списывались. Он пытался меня завербовать: “Насколько я знаю, ты ни копейки не брал, а тебя провоцировали на преступление, обсуждая какие-то деньги”. Я ему ответил, что надо отдать деньги. В ответ получил сообщение: “То есть ты не за меня”. И дописал, что “мошенник всех кинул”. Мошенником он назвал Диму. Но я знаю, что это не так. Поэтому, или правда победит, или нас “завалят”, – сказал он.

Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

29 марта нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак, занимающий сегодня должность главы Офиса президента, пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Штанько и Шумский заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок. В СБУ сообщили, что Главное следственное управление спецслужбы проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации.