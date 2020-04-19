Правоохранители составили 19 протоколов из-за нарушений карантина в украинских церквях на Пасху

19.04.2020, 10:20, Новости дня

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что праздничные пасхальные богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений. Зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина.

“На территории государства 18 – 19 апреля прошли мероприятия по случаю празднования Пасхи. Всего праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства. Общественную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Усилия правоохранителей прежде всего были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительного соблюдения всех карантинных ограничений”, – говорится в сообщении на странице Нацполиции в Facebook.

Участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан.

“И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин. В течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе, без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения”, – заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Полиция продолжает работать в усиленном режиме, добавил он.

Ігор #Клименко: Богослужіння у більшості храмах держави відбулися без порушень Разом із тим зафіксовано 19 випадків… Posted by Національна поліція України on Laupäev, 18. aprill 2020

Власти призывали граждан не посещать пасхальные церковные службы в связи с угрозой заражения коронавирусом.

Украине грозит вспышка COVID-19, даже если в церкви на Пасху придет десятая часть прихожан, говорили в Министерстве внутренних дел.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 19 апреля общее количество зараженных в Украине достигло 5449 (+343 человека за сутки). 141 человек умер от COVID-19 (восемь из них – за последние сутки), 347 пациентов выздоровели (за последние сутки – 72).