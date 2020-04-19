Евросоюз планирует привлечь до €200 млрд для преодоления последствий пандемии

19.04.2020, 10:20, Новости дня

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 16 апреля поддержал создание европейского гарантийного фонда в €25 млрд для борьбы с последствиями COVID-19. Фонд позволит расширить поддержку европейским компаниям до €200 млрд, говорится в пресс-релизе ЕИБ.

Гарантийный фонд предусматривает взнос всех 27 государств – членов ЕС, а также будет открыт для третьих сторон, например, деньги могут поступать из бюджета Евросоюза.

“Европе нужен амбициозный совместный ответ на пандемию. Гарантийный фонд предоставляет ЕИБ центральную роль в пакете согласованных вспомогательных мер Еврогруппы. Министры финансов ЕС попросили нас действовать без промедления, что мы и делаем”, – заявил президент банка Вернер Хойер.

Акцент будет делаться на поддержке малых и средних предприятий, страдающих от потери ликвидности в связи с кризисом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. В январе – феврале 2020-го первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены за пределами КНР, в конце февраля – начале марта эпидемия вируса охватила Европу.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах мира закрыты многие предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

Председатель Европейского центробанка Кристин Лагард заявила 16 апреля, что в странах еврозоны наблюдается “беспрецедентное падение экономики”, при этом инфляция остается низкой.