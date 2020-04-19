 

Еще 84 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве, установлены выплаты донорам плазмы

19.04.2020, 10:18, Новости дня

В Москве за последние сутки еще 84 пациента выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в Москве к этому моменту вылечились от этой инфекции уже 1763 человека, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что в Москве скончались еще 28 пациентов в возрасте от 30 до 93 лет с коронавирусной инфекцией, пневмонией и сопутствующими заболеваниями. Общее число жертв коронавируса в Москве достигло 176.

По предложению Клинического комитета в столице используют новый метод борьбы с коронавирусом COVID-19: переливание плазмы крови от переболевших. Кровь переболевших коронавирусом людей содержит антитела, которые помогают справиться с инфекцией — особенно пациентам с тяжелым течением болезни.

Донором при этом может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний. Тесты донора на ВИЧ, гепатиты В и С также должны быть отрицательными.

Столичные власти вводят выплаты для доноров плазмы крови с антителами к COVID-19. По сообщению пресс-службы мэра и правительства столицы, они составят 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы либо 5 000 рублей за 600 миллилитров плазмы. При этом объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров.



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