“Реал” не станет покупать форварда “Тоттенхэма” Кейна из-за финансового кризиса

19.04.2020, 10:18, Новости дня

Руководство мадридского "Реала" отказалось от идеи приобрести в летнее трансферное окно нападающего лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейна. "Сливочные" решили не разбрасываться деньгами из-за финансовых сложностей, связанных с пандемией коронавируса.

О нежелании мадридского клуба тратиться на Кейна стало известно Daily Mail. Ранее сообщалось, что для "Реала" 26-летний футболист сборной Англии является приоритетной трансферной целью.

В нынешнем сезоне Кейн провел за "шпор" 25 матчей, забив в них 17 мячей и отдав две результативные передачи.