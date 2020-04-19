Из Японии в Россию эвакуировали 123 россиянина

19.04.2020, 10:18, Новости дня

В воскресенье 123 россиянина эвакуировали из Японии в Россию. Вывозной рейс Токио — Владивосток совершил самолет авиакомпании "Аврора", пишет ТАСС.

Как рассказали в посольстве РФ в Японии, большинство эвакуированных – жители Приморского края.

Дипломаты поблагодарили россиян, постоянно проживающих в Японии, которые оказали помощь соотечественникам в условиях пандемии коронавируса COVID-19. В Японии выявлено 11 тысяч заболевших, скончались 236 человек.

Актуальную информацию по борьбе с эпидемией можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.