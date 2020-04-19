Глава уханьской лаборатории заявил о природном происхождении коронавируса

19.04.2020, 10:16, Новости дня

У человечества пока нет необходимых знаний для искусственного создания вируса, похожего по характеристикам на коронавирус нового типа, сообщил глава отделения Академии наук Китая в городе Ухань, глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин.

«Существует большое количество публикаций в научных изданиях. Исходя из моего понимания вирусологии, если говорить об искусственном синтезировании такого вируса, то сейчас нет никаких свидетельств, указывающих на то, что вирус был искусственно синтезирован», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что если бы такой вирус был искусственно синтезирован, то эти ученые «своими знаниями превосходили бы обычных людей».

«А объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества. Поэтому я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», – добавил специалист.

Юань Чжимин выразил уверенность, что в его лаборатории каких-либо инцидентов, которые бы позволили возбудителям инфекции вырваться наружу, произойти не могло. В то же время такие слухи еще долго будут появляться, признал он.

«Фактически, как люди, которые работают с вирусами, мы точно знаем, какие исследования над вирусами проводятся в нашем институте и как институт обращается с образцами. Как мы уже давно заявляли, этот вирус никак не мог вырваться от нас. У нас строгая система управления, имеется регламент осуществления исследований и прочие такие вещи, поэтому мы абсолютно уверены в этом», – указал Юань Чжимин.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что по мнению американских властей, новый коронавирус имеет естественное происхождение. В начале апреля Daily Mail со ссылкой на британскую разведку писала, что причиной распространения коронавирусной инфекции якобы могла стать утечка из китайской лаборатории в китайском Ухане.

Американский телеканал Fox News позже заявил, что «нулевой пациент» якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что предположения об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане лишены научных доказательств.