 

Американские учёные подтвердили эффективность стерилизации медицинских масок для повторного использования

19.04.2020, 10:09, Разное

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 одной из основных рекомендаций медиков для снижения риска заражения является ношение медицинских масок. С данными средствами индивидуальной защиты наблюдается некоторый дефицит, поэтому люди пытаются их дезинфицировать. Исследование, проведённое американскими учёными, подтвердило эффективность стерилизации масок для повторного использования.
В ходе проведения научной работы с применением образцов коронавируса COVID-19 исследователи американских Национальных институтов здоровья анализировали 4 метода стерилизации медицинских масок и все они показали эффективность процедуры для повторного использования данных защитных средств. В число способов дезинфекции вошли такие, как применение этилового спирта, ультрафиолета, паров перекиси водорода и сухого горячего воздуха. Наиболее эффективным учёные назвали третий метод, так как остальные после 2-3 обработок разрушают материал, из которого изготавливаются маски, после чего они становятся непригодными для повторного использования. К тому же, в отличие от обработки парами перекиси водорода, занимающей не более 10 минут, другие способы требуют больше времени.

Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, что одноразовые маски вполне можно дезинфицировать и использовать повторно, причём для этого не нужны какие-либо специальные средства. Он советует просто замочить маски в ёмкости с тёплой водой с добавлением стирального порошка, отбеливателя или обычного средства для мытья посуды. Через некоторое время маску нужно постирать руками и просушить.



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