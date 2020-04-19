 

Медики начнут определять заражение коронавирусом посредством носимых устройств

19.04.2020, 10:09, Разное

Американские ученые, представляющие Стэнфордский университет, ведут разработку мини-системы, позволяющей определять заражение коронавирусом уже на ранней стадии. Устройство будет напоминать фитнес-браслет или часы.
Научная работа исследователями проводится в содружестве со специалистами крупной лаборатории Scripps Research и изготовителями электронных носимых гаджетов Fitbit. Результатом станет система, позволяющая при помощи устройства, напоминающего фитнес-браслет или смарт-часы, выявить инфицирование вирусом SARS-CoV-2, чтобы процесс самоизоляции и начального лечения мог быть начат зараженным человеком как можно раньше. По словам одного из лидеров проекта, профессора медицины Майкла Снайдера, способность таких девайсов выполнять сотни тысяч измерений в течение суток является важным фактором, способствующим оперативности профилактического процесса. Специалисты анонсируют, что прибор будет измерять температуру тела, частоту пульса и дыхания, а также кровяное давление у пациентов, находящихся на ранней стадии заболевания COVID-19. В свою очередь, представители бренда Fitbit задекларировали выделение для соответствующих испытаний одной тысячи смарт-часов уже в ближайшее время, чтобы разработчики смогли создать для них профильное программное обеспечение.

Стоит отметить, что, наряду с работой по выявлению болезни на начальных стадиях, американскими учеными проводятся изыскания в области обеспечения эффективного контроля для пациентов, заболевание у которых уже диагностировано. В частности, эксперты, представляющие Массачусетский технологический институт, испытывают сейчас компактный домашний прибор, имеющий аналогичные с Wi-Fi-роутером габаритные размеры и крепящийся на стену помещения. Устройство посредством специальных сенсоров выполняет отслеживание частоты дыхания больного и о возможных ухудшениях сигнализирует пациенту или его лечащему врачу. По мнению специалистов, такая методика, особенно актуальная для людей пожилого возраста, исключит необходимость госпитализации пациентов с легкой формой COVID-19, “разгрузив” таким образом медицинские клиники для приема тяжелобольных.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Дмитрий Тарасов призывает помогать пожилым и одиноким людям в период карантина

23.02 / Климатолог спрогнозировал погоду на лето после очень теплой зимы

21.03 / Лариса Долина на Сахалине за ночь исполнила около 30 песен в караоке

31.03 / Уфолог обнаружил на снимках Марса странное существо

12.02 / Мнение: “Страна утраченной эмпатии” forever!

19.02 / В нестабильном мире растут общемировые расходы на оборону

06.04 / В британской разведке озвучили новую версию появления коронавируса

04.02 / Скандалы: Замначальника Генштаба Арсланова оговорили как под копирку

15.03 / Эксперты назвали 3 признака развития рака органов пищеварения, определяющиеся по изменению фекалий

22.02 / Без семьи и детей: Названы знаменитости с одинокой старостью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска