Медики начнут определять заражение коронавирусом посредством носимых устройств

19.04.2020, 10:09, Разное

Американские ученые, представляющие Стэнфордский университет, ведут разработку мини-системы, позволяющей определять заражение коронавирусом уже на ранней стадии. Устройство будет напоминать фитнес-браслет или часы.

Научная работа исследователями проводится в содружестве со специалистами крупной лаборатории Scripps Research и изготовителями электронных носимых гаджетов Fitbit. Результатом станет система, позволяющая при помощи устройства, напоминающего фитнес-браслет или смарт-часы, выявить инфицирование вирусом SARS-CoV-2, чтобы процесс самоизоляции и начального лечения мог быть начат зараженным человеком как можно раньше. По словам одного из лидеров проекта, профессора медицины Майкла Снайдера, способность таких девайсов выполнять сотни тысяч измерений в течение суток является важным фактором, способствующим оперативности профилактического процесса. Специалисты анонсируют, что прибор будет измерять температуру тела, частоту пульса и дыхания, а также кровяное давление у пациентов, находящихся на ранней стадии заболевания COVID-19. В свою очередь, представители бренда Fitbit задекларировали выделение для соответствующих испытаний одной тысячи смарт-часов уже в ближайшее время, чтобы разработчики смогли создать для них профильное программное обеспечение.

Стоит отметить, что, наряду с работой по выявлению болезни на начальных стадиях, американскими учеными проводятся изыскания в области обеспечения эффективного контроля для пациентов, заболевание у которых уже диагностировано. В частности, эксперты, представляющие Массачусетский технологический институт, испытывают сейчас компактный домашний прибор, имеющий аналогичные с Wi-Fi-роутером габаритные размеры и крепящийся на стену помещения. Устройство посредством специальных сенсоров выполняет отслеживание частоты дыхания больного и о возможных ухудшениях сигнализирует пациенту или его лечащему врачу. По мнению специалистов, такая методика, особенно актуальная для людей пожилого возраста, исключит необходимость госпитализации пациентов с легкой формой COVID-19, “разгрузив” таким образом медицинские клиники для приема тяжелобольных.