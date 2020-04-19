 

Правительство выделило из резервного фонда на препарат пэгаспаргаз 273 млн рублей

19.04.2020, 10:08, Новости дня

Из резервного фонда правительства выделяется более 273 млн рублей на не зарегистрированный в РФ препарат пэгаспаргаз для детей с тяжелой патологией.

«В целях оказания медицинской помощи ограниченному контингенту детей с особо тяжелой патологией выделить Минпромторгу РФ из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 273 млн 520 тыс. рублей на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в РФ лекарственного препарата пэгаспаргаза (торговое наименование «Онкаспар») в объеме 1,5 тыс. упаковок», – передает РИА «Новости».

Минздраву также поручено не позже пяти рабочих дней со дня получения от предприятия заявления обеспечить выдачу разрешения на ввоз «Онкаспара».

Премьер Михаил Мишустин в марте утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств.



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