Ученые из Италии: Коронавирус может поражать кровь инфицированного

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19.04.2020, 9:53, Разное

Научные сотрудники университета Вероны, Италия, изучили результаты четырёх исследований своих коллег, в рамках которых они проверяли воздействие коронавируса на состояние гемоглобина в эритроцитах. Специалисты сделали вывод, что COVID-19 может поражать кровь инфицированного человека.
Учёные проанализировали данные порядка 1,2 тыс. пациентов с коронавирусом, и у 20 % из них течение патологии было тяжёлым. За первичную конечную точку специалисты взяли совокупность потребности в искусственной вентиляции легких и пребывании в отделении интенсивной терапии, а также вероятность летального исхода. Как оказалось, существует связь между симптоматикой «уханьского» вируса и состоянием гемоглобина в эритроцитах инфицированного: у пациентов в тяжёлом состоянии уровень второго был намного ниже такового у заболевших без признаков недуга или переносивших COVID-19 в более лёгкой форме. В среднем эта разница достигала показателя в 7,1 г/л.

Стоит отметить, именно острый респираторный дистресс-синдром врачи прежде называли наиболее серьёзным осложнением при коронавирусе, так как в данном состоянии организмом выделяется в лёгких огромное количество жидкости, что и мешает заболевшему нормально дышать. Согласно новым выводам исследователей, ухудшение состояния пациента с COVID-19 связано с понижением уровня гемоглобина, который отвечает за циркуляцию в кровотоке кислорода.

С учёными из Италии согласны и их китайские коллеги, также считающие основной причиной осложнения при данной инфекции атаку коронавируса на гемоглобин в эритроцитах – в итоге тканям не поставляется достаточное для их жизнедеятельности количество кислорода. В связи с вышеотмеченным ряд исследователей рассматривает использование ИВЛ-аппаратов для лечения COVID-19 (при тяжёлом течении патологии) не только неэффективным, но и опасным.

Между тем учёные из США обнаружили новый редкий симптом вируса COVID-19. Речь идёт о покраснении глаз, вызываемом инфекцией.



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