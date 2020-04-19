Apple перенесла на май поставки iPhone SE из-за высокого спроса

19.04.2020, 9:53, Разное

Американский технологический гигант Apple сдвинул на май текущего года поставки недавно представленного смартфона iPhone SE. Причина такого решения скрывается в высоком спросе поклонников «яблочного» бренда на новинку, чего производитель, вероятно, не ожидал.

Apple с пятницы, 17 апреля, начал приём предзаказов на новый iPhone SE 2020, а уже с 24 числа того же месяца прогнозировался старт поставок. Однако сейчас на официальном интернет-портале производителя дата сдвинулась, поэтому отгрузка гаджетов начнётся в первой декаде мая. Это связано с неожиданно «резвым» спросом на iPhone SE от Apple. Известно, что желание приобрести новинку за весьма короткий срок изъявило более 340 000 человек, причём это число постоянно увеличивается, а потому спрос превышает предложение, что в итоге отразилось на сроках поставок.

Новый iPhone SE получил экран с разрешением Retina HD диагональю 4,7˝. Производительность устройству обеспечивает фирменная однокристальная система Apple A13. Одной из особенностей гаджета разработчики называют камеру с датчиком на 12 МП и объективом с диафрагмой F/1,8. В компании утверждают, что это лучшая камера из всех существовавших в предыдущих моделях iPhone.