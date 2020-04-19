 

В Москве установлены выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

19.04.2020, 9:48, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, сообщила пресс-служба мэра.

«В целях стимулирования донорства плазмы COVREC правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1 тыс. 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%). Постановление правительства Москвы по данному вопросу 19 апреля 2020 года подписал Мэр Москвы Сергей Собянин», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее на этой неделе Собянин сообщал, что власти Москвы проработают вопрос о стимулировании доноров плазмы крови с антителами на коронавирус.

Напомним, в Институте скорой помощи имени и городской больнице №52 уже провели первые процедуры переливания больным с коронавирусом плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от этого заболевания и выздоровели. Кровь выздоровевших может использоваться для лечения больных с новой инфекцией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Для перекиси водорода был разработан сверхточный биосенсор

03.02 / Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений

12.02 / Plus size модель Грэм показала тело после родов

20.02 / Задержан преступник, расстрелявший посетителей кальянных в Ханау

10.03 / Байден и Сандерс выходят «один на один» в Мичигане и пяти других штатах

09.03 / “Тампа” проиграла “Детройту” несмотря на один балл Кучерова

03.04 / Продавца «справок» для передвижения при карантине задержали в Петербурге

23.02 / Берни Сандерс выиграл кокусы Демократической партии в Неваде

13.04 / Нефть подорожала на решении ОПЕК+ о сокращении добычи

08.02 / Украинский боксер Далакян четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска