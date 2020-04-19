В Европе на фоне пандемии разглядели в Китае противника

19.04.2020, 9:30, Новости дня

Пандемия коронавируса и якобы дезинформация китайских властей относительно ее масштабов заставила Европу отчетливо увидеть, насколько ненадежно партнерство с Китаем, который является противником, пишет французское издание Le Figaro.

Обозреватель издания Изабель Лассер пишет, что Европа во главе с Францией «все более настороженно относится к Китаю». Так, во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан вызвал к себе китайского посла, позже французский лидер Эммануэль Макрон раскритиковал политику Пекина в борьбе с пандемией, заявив, что нельзя быть «наивными» относительно того, как власти Китая справлялись с кризисом в области здравоохранения, передает RT.

Аналогичную позицию заняли в британском МИД, где задались вопросом о появлении вируса и о том, почему Китай не остановил его ранее.

Автор пишет, что европейские страны долгое время не считали нужным смотреть в сторону Азии, хотя США сделали Азию ключевым направлением своей политики. Однако кризис пандемии коронавируса сыграл роль ускорителя и разоблачителя уже существующих тенденций.

«Европа на какое-то время заняла более стратегическую и реалистичную позицию по отношению к Китаю. Иллюзии согласия и взаимности, достаточно сильные двенадцать или тринадцать лет назад, рассеялись, даже если Европейский союз продолжает настаивать на возможности партнёрства с Пекином», – отмечает специалист по Азии в институте Монтеня Франсуа Годман.

Пандемия обострила напряженность в отношениях Европы и США с Китаем, а европейцы ставят под сомнение возможности столь непрозрачного режима, чья «ложь ставит под вопрос его способность осуществлять мировое лидерство».

Издание обвиняет Китай в том, что он дезинформировал о ситуации с эпидемией, из-за чего Европа слишком поздно поняла ее опасность.

«Си Цзиньпину удалось испортить отношения с Соединенными Штатами, Африкой, Юго-Восточной Азией и Европой, включая важного французского партнера. Китайская стратегия дискредитации и раскола зашла слишком далеко. Сегодня все знают о безумии китайской системы», – отметил Валери Никке из Фонда стратегических исследований.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Пекин скрывает истинное положение дел с коронавирусом. Ранее в подобном Китай неоднократно обвинял президент США Дональд Трамп.

Позже появились сообщения, что Китай манипулировал со статистикой – представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фэн заявил, что в официальную статистику не вносились бессимптомные инфицированные коронавирусом.

Вирусолог Виталий Зверев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что уточненные данные не повлияют на представления о проценте летальных исходов.