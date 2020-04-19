В The National Interest оценили “неуловимость” российской подлодки класса “Ясень”

19.04.2020, 9:30, Разное

Американское издание The National Interest прокомментировало возможности новой российской подводной лодки “Северодвинск” класса “Ясень”. По словам журналистов, субмарина является практически “неуловимой”.

Отслеживание подлодки в Атлантическом океане силами ВМС США было проведено еще два года назад. Сообщается, что американские военные специалисты, потеряв подводное судно из вида, попытались отыскать его по данным радаров, однако в итоге усилия оказались тщетными. Впечатлили экспертов и технические характеристики корабля. В частности, при изготовлении корпуса были использованы стелс-технологии, а носовая часть оснащена большим сонарным датчиком, имеющим повышенную чувствительность.

Важным боевым преимуществом, по мнению издания, является установка на “Северодвинск” в ближайшей перспективе серии гиперзвуковых ракет типа “Циркон”, которые уже сейчас считают в странах Запада “проблемой НАТО”. Стоит признать, такие опасения небезосновательны, ведь “Циркон” перемещается со скоростью в девять махов в плотной атмосферной среде. Это значит, что ракета является неуязвимой для любого комплекса ПРО или ПВО.

В любом случае, как считают журналисты The National Interest, подлодку класса “Ясень”, даже без “Циркона”, смело можно назвать “совершенной атомной подлодкой”. Что же касается “неуловимости” “Северодвинска”, то её автор статьи Калеб Ларсон оценил весьма поэтично: “В мирное время потеря подлодки – головная боль. Во время конфликта потерять след – смертельно опасно”.