В Москве от коронавируса вылечились за сутки 84 пациента
19.04.2020, 9:30, Новости дня
Еще 84 пациента с коронавирусом вылечились в Москве, всего выписано 1 тыс. 763 человека, заявили московские власти.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что для лечения больных коронавирусом в Москве остается резерв мощностей, хотя число подтвержденных случаев заражения растет.
Накануне в Москве умерли 28 человек с положительным результатом теста на коронавирус.
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