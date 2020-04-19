В Москве от коронавируса вылечились за сутки 84 пациента

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19.04.2020, 9:30, Новости дня

Еще 84 пациента с коронавирусом вылечились в Москве, всего выписано 1 тыс. 763 человека, заявили московские власти.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что для лечения больных коронавирусом в Москве остается резерв мощностей, хотя число подтвержденных случаев заражения растет.

Накануне в Москве умерли 28 человек с положительным результатом теста на коронавирус.



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