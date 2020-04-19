Обвинённый супругой в избиениях Павел Прилучный показал, как проводит время с детьми

19.04.2020, 9:30, Разное

Отечественный актёр театра и кино Павел Прилучный, недавно обвинённый супругой Агатой Муцениеце в злоупотреблении алкоголем и избиениях, в режиме прямого эфира в Instagram показал, как проводит время с детьми. Дочь и сын в компании отца гуляли во дворе загородного дома семьи, а затем вместе готовили обед.

В обнародованном в соцсети видео Павел Прилучный носит на шее дочь Мию, а сын Тимофей в это время катается во дворе на гироскутере. Рядом с ними бегает домашний питомец, пёс по кличке Тор, а вот Агата Муцениеце, вероятно, участия в веселье отца и малышей не принимала, так как в кадре её заметно не было. После прогулки семья занималась приготовлением вкусного обеда. Макароны с зеленью и сыром Прилучный готовил самостоятельно, а дети оценивали поварской талант именитого отца.

Напомним, в первой декаде апреля Агата Муцениеце в соцсети рассказала поклонникам о неадекватном поведении супруга. Актриса призналась, что Прилучный пьёт несколько дней подряд, поднял на неё руку, выбросил телефон и выгоняет вместе с детьми из дома. Муцениеце тогда говорила, что планирует с Мией и Тимофеем жить отдельно от мужа, переехав в городскую квартиру.