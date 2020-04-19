 

Учёные назвали поверхности, на которых дольше всего задерживается коронавирус

19.04.2020, 9:09, Разное

Британские и американские учёные провели исследование с целью определения поверхностей, на которых дольше всего задерживается коронавирус. Специалисты утверждают, что наиболее безопасной в этом отношении является медь, где возбудитель SARS-CoV-2 «живёт» всего около 4-х часов.
По словам исследователей, на картонных поверхностях коронавирус задерживается примерно сутки, на пластике и стали – около 72 часов, а дольше всего – на тканях и деревянных плоскостях. Кроме того, местами массового скопления бактерий авторы проекта назвали ноутбуки, периферийное оборудование и смартфоны. Также учёные определили среду, в которой SARS-CoV-2 быстрее погибает. Оказалось, что высокая влажность для вируса более оптимальная, а вот в сухой среде он гибнет гораздо быстрее.

Китайские учёные в феврале-марте текущего года исследовали поверхности в больницах города Ухань, где впервые зафиксировали вспышку коронавируса. В ходе данной работы специалисты определили, что вирус задерживается на халатах и резиновой подошве обуви медперсонала, кроватях пациентов, полах палат и коридоров, корзинах для мусора.



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