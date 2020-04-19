Профессор РАН объяснил причину низкой смертности от коронавируса среди россиян

19.04.2020, 9:09, Разное

Российский доктор медицинских наук и профессор РАН Александр Лукашев объяснил, почему в РФ наблюдается низкий уровень смертности от коронавируса. По словам ученого, этого удалось достичь благодаря высокому профессионализму медиков и учреждений, отмечает издание «Известия».

На сегодняшний день уровень смертности среди пациентов с диагнозом коронавирус в РФ составляет 0,8%. Однако Александр Лукашев не отрицает, что этот показатель может увеличиться в два или три раза. Но сейчас он уже ниже уровня смертности в Италии или Испании благодаря быстрому выявлению легких случаев заражения и эффективной подготовке медучреждений, а также их сотрудников.

Александр Лукашев призвал обратить внимание не на общее количество зараженных коронавирусом в России, а на статистику, в которой ведется учет пациентов с тяжелой формой COVID-19 и всех летальных случаев. В основном в РФ к летальным случаям приводят заболевания сердечно-сосудистой системы и рак.