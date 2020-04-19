Демограф оценила влияние коронавируса на рождаемость в России

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19.04.2020, 9:08, Новости дня

Пандемия коронавируса принципиально демографическую картину в РФ пока не меняет, но по итогам 2020 года статистика смертности и рождаемости может преподнести сюрпризы, сообщила социолог и демограф Дарья Халтурина.

Она выразила мнение, что своевременно принятые меры снизили негативное воздействие пандемии на население в России, в том числе понизив потенциальный уровень смертности. Но есть нюанс, который позже может испортить картину, приводит ее слова радио Sputnik.

«Меня очень беспокоит рост потребления алкоголя. Многие закупают спирт для дезинфекции, и далеко не все его используют по назначению. Я опасаюсь роста алкогольной смертности. Это может привести к тому, что перекроются положительные эффекты от карантина, и мы закончим год с более высокой смертностью, чем обычно», – сказала демограф.

При этом она видит и возможный положительный момент для демографии в длительной самоизоляции.

«Это не первое массовое бедствие, которое случалось в мире. Кое-какие данные накоплены, и они показывают, что в течение первого года после карантина часто наблюдается некоторый всплеск рождаемости. Зачатие не совсем во время бедствия происходит, а несколько после. Может быть, люди начинают переосмысливать жизнь и возвращаются к вечным ценностям. Я бы предположила краткосрочное падение рождаемости, за которым последует всплеск», – отметила Халтурина.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев заявил, что уровень смертности в РФ от коронавируса находится на очень низком уровне благодаря эффективному выявлению легких случаев заражения и своевременной подготовке медицинских учреждений.



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