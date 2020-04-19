 

Лолита Милявская: Водораздел, который провели между Украиной и РФ, помог украинской культуре. Наконец-то стали замечать своих

19.04.2020, 9:05, Новости дня

Российская певица Лолита в авторской программе основателя интернет-здания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона выразила мнение, что украинской культуре помог “водораздел” между Украиной и Россией.

“Рынок устроен таким образом… Я могу сказать, что вот этот водораздел [между Украиной и РФ], который провели, – он во многом помог украинской культуре. Потому что наконец-то стали замечать своих. А кто мешал, твою мать?” – сказала певица.

По ее словам, у российских артистов “безумное уважение ко всем украинским артистам”.

“Есть талант, гениальность, способность, а есть – кто “круто расчистили рынок, и теперь я здесь лягуха – главная в болоте”. Правильно? Есть же и такие”, – считает Лолита.

Лолита Милявская: Каких п…здюлей я получила в России за фразу “Для меня Крым – по-прежнему Украина в душе”. Читайте полную версию интервью.

8 ноября 2016 года в Украине вступил в силу закон, который обязывает радиостанции выделять часть эфирного времени для песен на украинском языке. В течение первого года с момента вступления документа в силу квота на украиноязычные песни составляла 25%, в течение второго – 30%, с третьего – 35%. За нарушения закона предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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