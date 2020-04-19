 

Александр Кокорин: есть варианты продолжения карьеры в Италии

19.04.2020, 9:01, Новости дня

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин, перешедший в нынешнем сезоне в "Сочи" на правах аренды, рассказал о планах на будущее. 29-летний футболист признался, что им интересуются в Италии.

"Могу сейчас сам выбирать. На меня вышли серьезные люди. Они ищут клубы в Европе. Из Англии и Испании на меня никто не выходил, а вот в Италии есть варианты. Мне хочется играть за команду, которая будет за что-то бороться", – сообщил Кокорин спортивному комментатору Нобелю Арустамяну в Instagram журналиста.

Напомним, что летом 2020 года у футболиста заканчивает контракт с "Зенитом" и он становится свободным агентом.



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