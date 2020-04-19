“ПСЖ” готов раскошелиться на новый контракт с Неймаром

19.04.2020, 9:01, Новости дня

Руководство "Пари Сен-Жермен" не хочет терять бразильского нападающего Неймара, чей договор с клубом завершается в 2022 году. Французы готовы заключить новый контракт с футболистом до 2025 года, увеличив ему зарплату до 38 миллионов евро в год.

Об этом сообщил итальянский журналист Николо Шира на личной странице в Twitter. Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Его зарплата составила 32 миллиона в год.

Бразилец провел за парижан 80 матчей во всех турнира, забив в них 69 мячей и отдав 39 результативных передач.