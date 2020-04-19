Лига чемпионов по футболу может возобновиться 7 августа

19.04.2020, 9:01, Новости дня

Союз европейский футбольных ассоциаций собирается возобновить прерванный розыгрыш Лиги чемпионов 7 августа. В этот день должны будут сыграны первые матчи 1/8 финала, перенесенные ранее из-за угрозы распространения коронавируса.

О предполагаемых сроках возобновления турнира стало известно Football Italia. По информации издания, игры в Лиге чемпионов будут проходить каждые три дня, а финал намечен на 29 августа.

Ранее сообщалось, что новый сезон еврокубков может стартовать в октябре 2020 года.