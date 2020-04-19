 

Фирма LG впервые показала новый дизайнерский смартфон LG Velvet

19.04.2020, 8:53, Разное

Источники опубликовали в Сети качественные фото, на которых показан новый флагманский смартфон LG Velvet. Как видно на снимках, бренд решил выпустить премиальный телефон оригинальным и недорогим для большого круга пользователей.
Примечательно, что рендеры имеют полное соответствие с презентациями, обнародованными фирмой LG Electronics ранее. Визуальный вид демонстрирует, что гаджету присущи изогнутый безрамочный экран и такого же очертания задняя панель. Большой модуль размещен в основной камере обособленно, а ниже имеются светодиодная вспышка и еще пара камер.

По словам руководителя ИЦ MC Design в LG Electronics Ча Ён-де, изгибы корпуса вышли довольно изящными и приятными на ощупь, что должно понравиться покупателям. Также подтверждается, что базой устройства является однокристальная система Qualcomm Snapdragon 765 5G, а кроме того, в оснащении присутствует разъем на 3,5 мм, к которому подключаются наушники.

К слову, недавно была опубликована информация, что бренд LG планирует целиком отказаться от серии LG G, а это значит, что G9 ThinQ, G10 ThinQ и дальнейшие версии не будут выпущены. Однако исчезнувшую линейку LG G компания заменит новой серией смартфонов.



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